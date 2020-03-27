Computex 2020 перенесен на осень
Одна из крупнейших выставок электроники, Computex 2020, переносится на осень.
По всем известной причине, выставка Computex этого года не состоится в запланированные даты, 2—6 июня. Теперь она переносится на 28—30 сентября.
Об этом сообщил организатор выставки Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Президент и исполнительный директор TAITRA Уолтер Йе и генеральный секретарь Taipei Computer Association (TCA) заявили, что это было сделано с заботой о здоровье и безопасности экспонентов и посетителей, эффективной работы выставки и сохранения имиджа Computex.
Чтобы поддержать экспонентов, TAITRA решила провести в июне онлайн-выставку и приглашает покупателей со всего мира принять участие в этой онлайн-встрече. В ходе этого мероприятия экспоненты посредством вэбинаров смогут также провести презентации новых продуктов в таких отраслях как 5G, ИИ, IoT и прочих смарт-технологиях.