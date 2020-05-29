Представлены системные требования к Command & Conquer Remastered Collection

Последние недели разработчики видеоигр начали активно готовить к выпуску переработанные версии старых популярных игр. Одной из таких стала Command & Conquer, которую EA готовит на 5 июня.

Поскольку особых изменений в графике игры не произошло, то системные требования к ней являются весьма скромными. Правда, теперь игра требует DirectX 11.

Минимально для запуска игры потребуется процессор Core 2 Duo E4600 или AMD Athlon 64 X2 6400. Также необходимо иметь 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на диске. В качестве видеокарты сгодится NVIDIA GeForce GT420 или ATI Radeon HD 5570. Очень старая конфигурация.

Сравнение старой и обновлённой версии Command & Conquer

Рекомендуемые же характеристики также не должны вызывать проблем. Так, для комфортной работы игры нужно иметь четырёхъядерный Core i5 4690K или 8-ядерный Ryzen 7 1700. Вероятно, указав такие требования EA немного перестраховалась. Что касается графики, то здесь рекомендуется иметь NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7850. Также весьма скромно по нынешним меркам.

Предзаказ на Conquer Remastered Collection уже открыт на Steam по цене около 20 долларов.