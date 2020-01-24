Intel Comet Lake-S может обеспечить PCIe 4.0 на Z490, но не будет

Согласно свежим слухам, готовящиеся Intel процессоры Comet Lake-S (10-е поколение Intel Core) на самом деле поддерживает шину PCI Express 4.0 на некоторых материнских платах на основе чипсета Z490.

Однако обеспечить работу PCIe 4.0 на этом чипсете не так просто. Главным ограничителем внедрения является джиттер в сигналах чипсета Z490, который приводит к нестабильной передаче данных, снижению скорости, а значит, к несоответствию стандарту PCI -Express 4.0.

10-е поколение процессоров Intel Core

Шина PCI -e 4.0 работает на очень высоких частотах, а потому требует, чтобы сигнал был абсолютно чистым. Некоторые производители материнских плат стали решать эту проблему внешними генераторами частоты, которые позволяют избавиться от джиттера, однако так поступили далеко не все.

В связи с этим, чтобы не создавать проблемы несовместимости, компания Intel решила полностью отказаться от поддержки PCIe 4.0 на этой платформе.