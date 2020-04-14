Настольные Comet Lake могут разогреваться до 90 градусов

В Азии многие обозреватели уже получили доступ процессорам Intel 10-го поколения. И они сообщают, что новые процессоры очень горячие.

Согласно утечкам, топовая модель линейки Core i9 10900 будет потреблять много энергии, и будет очень горячей. Речь идёт о TDP в 170 Вт (P1) и 224 Вт (P2) при максимальной нагрузке. При этом под нагрузкой температура процессора достигает 90° С с обычным воздушным кулером и 80° С при водяном охлаждении.

Температура процессора Core i9 10900

Как и прошлые 4 поколения процессоров Intel, серия Comet Lake основана на 14 нм технологии (хоть и с множеством «плюсов» в названии). В его основе лежит старая архитектура Skylake. При этом количество ядер увеличено до 10, а потоков — до 20 (в старшей модели). Процессоры Comet Lake планируются к релизу во II квартале 2020 года.