Codemasters будет выпускать игры серии Мирового чемпионата по ралли

Компания Codemasters, разработчик раллийных игр серии Dirt заключил очередное соглашение с FIA по разработке игры Мирового чемпионата по ралли. Компания будет разрабатывать и издавать эти игры начиная с 2023 года.

Пятилетнее соглашение также включает турниры по киберспорту, проводимые в рамках игрового проекта.

Вообще, франшиза WRC включает множество разработчиков. Последним из них был Kylotonn Games, а игра издавалась BigBen Interactive. Сейчас этот издатель имеет права на игру до 2023, и по истечении этого срока, выпуском будет заниматься Codemasters.

DiRT 5

Компания известна своими гоночными раллийными играми. Однако проекты Colin McRae и Dirt демонстрировали лишь верхушку раллийного спорта, теперь же чемпионат будет более проработан. Сейчас Codemasters работает над Dirt 5, которая выйдет в этом году.

Также она имеет опыт работы с FIA, поскольку разрабатывает игру F1 начиная с 2009 года.