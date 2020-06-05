Activision откладывает Call of Duty

Издатель Activision решил отложить выпуск обновления контента для Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Mobile и Call of Duty: Warzone, считая, что сейчас для этого не лучшее время. Причиной тому стали акции протеста в США, сопровождающиеся насилием.

«Прямо сейчас настало время поговорить о равенстве, правосудии и переменах, чтобы быть увиденным и услышанным», — говорится в заявлении Twitter.

Call of Duty Modern Warfare

Это сообщение имеет прямую отсылку на акции протеста, вызванные смертью Джорджа Флойда от рук полицейских. Четвёртый сезон Call of Duty: Modern Warfare должен был выйти 3-го июня, в то время как 7-й сезон Call of Duty: Mobile должен был выйти на этой неделе. Новые сезоны в обеих играх предлагают бесплатный контент, включая карты мультиплеера, режимы и оружие для онлайнового мультиплеера обеих игр. Теперь релиз переносится на более спокойные времена.

Этот шаг согласуется с подобными решениями других компаний игровой индустрии. В частности, Sony изменит дату презентации PlayStation 5, планировавшуюся на 4 июня, а EA переносит анонс анонсированной игры Madden NFL 21.