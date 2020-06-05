Activision откладывает Call of Duty

Издатель Activision решил отложить выпуск обновления контента для Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Mobile и Call of Duty: Warzone, считая, что сейчас для этого не лучшее время. Причиной тому стали акции протеста в США, сопровождающиеся насилием.

«Прямо сейчас настало время поговорить о равенстве, правосудии и переменах, чтобы быть увиденным и услышанным», — говорится в заявлении Twitter.

Call of Duty Modern Warfare
Call of Duty Modern Warfare

Это сообщение имеет прямую отсылку на акции протеста, вызванные смертью Джорджа Флойда от рук полицейских. Четвёртый сезон Call of Duty: Modern Warfare должен был выйти 3-го июня, в то время как 7-й сезон Call of Duty: Mobile должен был выйти на этой неделе. Новые сезоны в обеих играх предлагают бесплатный контент, включая карты мультиплеера, режимы и оружие для онлайнового мультиплеера обеих игр. Теперь релиз переносится на более спокойные времена.

Этот шаг согласуется с подобными решениями других компаний игровой индустрии. В частности, Sony изменит дату презентации PlayStation 5, планировавшуюся на 4 июня, а EA переносит анонс анонсированной игры Madden NFL 21.