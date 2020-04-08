Cloudflare готовит WARP на macOS и Windows

Компания Cloudflare объявила о том, что готовится запустить свой сервис VPN WARP для операционных систем macOS и Windows, и уже начинает выпуск бета версии приложения. В ближайшие месяцы компания также представит настольные клиенты для WARP +.

Вначале бета версия будет распространяться среди пользователей WARP +, которые подписаны на сеть Cloudflare Argo. Эти пользователи получат уведомление в приложениях 1.1.1.1 для iOS и Android, с предложением попробовать аналогичные клиенты в macOS и Windows.

VPN-клиент WARP от Cloudflare

Сервис VPN Cloudflare запустила для пользователей iOS и Android в прошлом году с целью обеспечения безопасного интернет-доступа с возможностью шифрования трафика. Разработчики отмечают, что пользователи уже давно просят настольную версию приложения, и они выполнили эту просьбу.