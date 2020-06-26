Представлен полностью китайский модуль памяти DDR4

Рынок памяти DRAM всколыхнула новость из Китая. Компания Xi'an UnilC Semiconductors создала свой первый модуль памяти DDR4, который на 100% произведен в Китае.

Суть в том, что для своего модуля UnilC использовала только китайские комплектующие. Все микросхемы памяти, печатные платы, драйверы и прочие компоненты изготовлены в КНР. В результате получился вполне заурядный модуль DDR4. Без подсветки или даже радиаторов, зато сделанный полностью самостоятельно.

Модуль памяти DDR4 от Xi'an UnilC Semiconductors

Компания предложила заказчикам небуферизированную память DDR4-2400 и DDR4-2667 объёмом 8 ГБ. Первый из этих модулей имеет тайминги CL17 17-17-39, а второй — CL18. Обе модели питаются напряжением 1,2 В.

Конечно, пока не стоит беспокоится о захвате мирового рынка китайскими производителями памяти, но стоит иметь ввиду, что именно туда они и движутся. Кроме того, они смогут полностью обеспечить себя, в случае необходимости.