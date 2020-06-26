Представлен полностью китайский модуль памяти DDR4

Рынок памяти DRAM всколыхнула новость из Китая. Компания Xi'an UnilC Semiconductors создала свой первый модуль памяти DDR4, который на 100% произведен в Китае.

Суть в том, что для своего модуля UnilC использовала только китайские комплектующие. Все микросхемы памяти, печатные платы, драйверы и прочие компоненты изготовлены в КНР. В результате получился вполне заурядный модуль DDR4. Без подсветки или даже радиаторов, зато сделанный полностью самостоятельно.

Модуль памяти DDR4 от Xi'an UnilC Semiconductors
Модуль памяти DDR4 от Xi'an UnilC Semiconductors

Компания предложила заказчикам небуферизированную память DDR4-2400 и DDR4-2667 объёмом 8 ГБ. Первый из этих модулей имеет тайминги CL17 17-17-39, а второй — CL18. Обе модели питаются напряжением 1,2 В.

Конечно, пока не стоит беспокоится о захвате мирового рынка китайскими производителями памяти, но стоит иметь ввиду, что именно туда они и движутся. Кроме того, они смогут полностью обеспечить себя, в случае необходимости.