Cherry анонсирует безопасную клавиатуру

Компания Cherry, специализирующаяся на компьютерной периферии, анонсировала устройство Secure Board 1.0 с шифрованием нажатий клавиш.

Клавиатура имеет интегрированный ридер смарткарт, карт, совместимых с RF/NFC и метками. Ридер Class 2 обеспечивает чтение и запись карт, отвечающих стандартам ISO 7816 и ISO 14443 A/B. Цифровая клавиатура позволяет безопасно вводить цифроалфавитный PIN.

Клавиатура Cherry Secure Board 1.0

Специальный безопасный режим работы обеспечивает шифрование нажатия клавиш. Это шифрование гарантировано сертификатом. Таким образом удалось обезопасить систему от аппаратных клавиатурных шпинов, которые могли бы перехватить важные данные и пароли. Блокировка стандартного клавиатурного канала предотвращает атаку поддельными USB -устройствами, которые распознаются системами как клавиатуры. Сейчас безопасный режим работы можно использовать в Linux. Решение для Windows пока находится в разработке.

Клавиатура Cherry Secure Board 1.0

Что касается экстерьера, то клавиатура может похвастать тонким эргономичным дизайном, специализированным для использования с рабочими станциями. Также клавиатура Secure Board 1.0 отвечает требованиям FIPS-201.

Клавиатура Cherry Secure Board 1.0 предлагается по цене 70 евро.