Cerebras выпускает 400 000-ядерный процессор

Похоже, что Cerebras наконец-то создала компьютер, который сможет запустить Crysis — Cerebras CS-1.

Система Cerebras CS-1 предназначена для искусственного интеллекта, а именно для его разработчиков. Компания Cerebras получила мировую известность за свой самый крупный в мире чип. В августе она анонсировала новый процессор, а теперь он готов к коммерческой эксплуатации. Новый чип умещается в компьютере высотой 66 см. Этот процессор содержит 400 000 ядер и поразительные 1,2 триллиона транзисторов.

Компьютер Cerebras с самым большим процессором в мире

Данный процессор получит название Wafer Scale Engine (WSE). Также он содержит 18 ГБ встроенной памяти SRAM, а его внутренняя шина развивает скорость 1 ПБ/с (да-да, петабайт). Представленный чип WSE — просто гигантский. Достаточно посмотреть на фотографию, где он лежит рядом с клавиатурой.

Процессор WSE от Cerebras

Основатель Cerebras Systems Эндрю Фельдман пояснил: «CS-1 является самым быстрым в индустрии компьютером для ИИ, и поскольку его легко установить, принести и интегрировать в существующую модель ИИ в TensorFlow и PyTorch, он даст результаты в первый день эксплуатации. В зависимости от нагрузки, CS-1 обеспечивает ускорение производительности в сотни или тысячи раз по сравнению с наследными альтернативами, занимая лишь одну десятую долю пространства».