Mozilla, Intel, Red Hat и Fastly будут вместе создавать стандарт интернет-приложений

Компании Mozilla, Intel, Red Hat и Fastly объявили о создании Bytecode Alliance. Он будет представлять собой группу по разработке ПО с открытым исходным кодом, предназначенное «для создания новых софтварных организаций, построенных по таким стандартам как WebAssembly и WebAssembly System Interface (WASI)».

Что касается Mozilla, то она давно является большим фанатом WebAssembly. Этот открытый стандарт позволяет браузерам исполнять скомпилированные программы. Разработчики могут применять такие языки как C, C++ и Rust, а при исполнении эти программы не теряют скорости. При этом для работы не требуется JavaScript, который обрабатывается и исполняется заметно медленнее, особенно на мобильных устройствах.

Участники Bytecode Alliance

Миссией новой группы названо построение «доступной безопасной платформы, которая позволяет разработчикам приложений и сервис-провайдерам конфиденциально запускать недоверенный код на любой инфраструктуре, для любых операционных систем или устройств, развивая десятилетия опыта выполнения внутри веб браузера».

Главная идея разработок заключается в том, что вынесение исполнения приложений WebAssembly за пределы браузера позволит недоверенному коду взаимодействовать с доверенным внутри песочницы. И этот процесс, нужно регламентировать. По словам Mozilla, технология WebAssembly вызовет больше интереса у корпоративных разработчиков, а не у традиционных создателей ПО.