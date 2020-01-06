Broadcom выпускает сетевой чип со скоростью 25,6 Тб/с

Компания Broadcom начала поставки нового процессора Tomahawk 4, предназначенного для сетевых коммутаторов, применяемых всеми облачными гиперскалярными провайдерами, включая Google, Microsoft, and Amazon.

Микросхема Tomahawk 4 представляет собой процессор, построенный по 7 нм нормам на заводах TSMC. В нём содержится более 31 миллиарда транзисторов, которые позволяют достичь скорости в 25,6 Тб/с. Процессор является усовершенствованной версией Tomahawk 3, которая работает на вдвое меньшей скорости.

Дорожная карта сетевых процессоров Broadcom Tomahawk

Скорость сети в 25,6 Тб/с достигается использованием 512 блоков PAM4 SerDes в одной монолитной конструкции, каждый из которых работает с пропускной способностью 50 Гб/с. Процессор может поддерживать 64 порта на скорости 400GbE или 256 портов по 100GbE каждый. Благодаря снижению энергопотребления и высокой скорости работы, новый чип позволит снизить операционные затраты клиентов на 75%.

Архитектура процессора Tomahawk 4