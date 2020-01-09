Учёные создали невзламываемую защиту

Интернациональная команда учёных из Научно-технологического университета им. короля Абдуллы, Сент-Энрюсского Университета и Центра нетрадиционных процессов и науки использовала кремниевый чип, содержащий сложные структуры, безвозвратно изменяющиеся при отправке информации с одноразовым ключом, который не может быть ни воссоздан, ни эмулирован.

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications, открыв путь к реализации идеальной криптографии в мировом масштабе и при разумных затратах.

Профессор Андреа ди Фалько из Школы физики и астрономии Сент-Энрюсского Университета, первый автор исследования, заявил: «Эта новая техника совершенно неуязвима, как мы это досконально и демонстрировали в нашей работе. Она может быть использована для защиты конфиденциальных передач между пользователями, разделёнными любыми расстояниями на сверхвысоких скоростях, близких к световому пределу, и в недорогих, совместимых с электронными оптических чипах».

Нынешние технологии позволяют пересылать шифрованную информацию быстро, однако её можно будет взломать будущими суперкомпьютерами и квантовыми компьютерами. Исследователи говорят, что новый метод шифрования нельзя взломать. Он использует современную инфраструктуру связи и занимает меньше места, чем традиционные методы шифрования. В методе применяются классические законы физики, в частности, второй закон термодинамики. Он обеспечивает превосходную секретность, не позволяя хакерам получить доступ к информации.

Ключи, генерируемые чипом и открывающие каждое сообщения, никогда не сохраняются и не контактируют с сообщениями. Их даже нельзя воссоздать, даже самим пользователем, что добавляет безопасности. По сути, учёные смогли реализовать процесс, теоретически доказанный Гилбертом Вернамом в 1917 году.

Сейчас команда исследователей работает над разработкой коммерческих решений своей патентованной технологии и проектирует удобное для пользователей ПО, при этом они уже имеют полностью функциональную демонстрацию.