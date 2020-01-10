Bluetooth готовят к многопоточному аудио

В скором времени в Bluetooth появится новая технология, которая станет крупнейшим изменением для стандарта связи за последние 20 лет. Эта технология получит название Bluetooth LE Audio и будет предлагать функционал мультипоточной передачи аудио.

Сейчас Bluetooth способен передавать звук лишь на одно устройство, вроде портативных колонок или наушников, два канала которых соединены проводом. Существуют и полностью беспроводные наушники, однако при работе с ними Bluetooth подключается лишь к одному каналу, а другой канал связывается с первым собственными средствами, что требует довольно сложного ПО для синхронизации.

Технология Multi-Stream Audio решит эту проблему. Она позволит одному устройству, например, смартфону, без проблем синхронно передавать звук на множество устройств одновременно.

Bluetooth LE Audio
Bluetooth LE Audio

Это значит, что беспроводные TWS-наушники наконец-то заработают нормально, через несколько лет после коммерческой реализации. Также функционал будет полезен тем, кто хочет использовать свои наушники с несколькими устройствами одновременно, например, с планшетом, телефоном и ноутбуком, быстро переключаясь между ними без проведения длительной процедуры спаривания.

Кроме того, Bluetooth LE Audio LE Audio позволит делиться музыкой с другими пользователями, устраивая Bluetooth-трансляции. Будучи подключенному к одному устройству, все наушники будут получать одинаковый звуковой поток абсолютно синхронно.