Bluetooth готовят к многопоточному аудио

В скором времени в Bluetooth появится новая технология, которая станет крупнейшим изменением для стандарта связи за последние 20 лет. Эта технология получит название Bluetooth LE Audio и будет предлагать функционал мультипоточной передачи аудио.

Сейчас Bluetooth способен передавать звук лишь на одно устройство, вроде портативных колонок или наушников, два канала которых соединены проводом. Существуют и полностью беспроводные наушники, однако при работе с ними Bluetooth подключается лишь к одному каналу, а другой канал связывается с первым собственными средствами, что требует довольно сложного ПО для синхронизации.

Технология Multi-Stream Audio решит эту проблему. Она позволит одному устройству, например, смартфону, без проблем синхронно передавать звук на множество устройств одновременно.

Bluetooth LE Audio

Это значит, что беспроводные TWS-наушники наконец-то заработают нормально, через несколько лет после коммерческой реализации. Также функционал будет полезен тем, кто хочет использовать свои наушники с несколькими устройствами одновременно, например, с планшетом, телефоном и ноутбуком, быстро переключаясь между ними без проведения длительной процедуры спаривания.

Кроме того, Bluetooth LE Audio LE Audio позволит делиться музыкой с другими пользователями, устраивая Bluetooth-трансляции. Будучи подключенному к одному устройству, все наушники будут получать одинаковый звуковой поток абсолютно синхронно.