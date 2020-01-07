Избегание синего цвета не улучшает сон

Исследователи из университета Манчестера пришли к заключению, что вся шумиха вокруг «ночных режимов» и снижения синего цвета на экранах устройств на самом деле работает совсем не так, как нас убеждают.

Считается, что, снижая синий цвет, мы подсознательно ассоциируем освещение с вечером, готовя свой организм ко сну. Однако согласно свежему исследованию, с поздними сумерками у нас ассоциируются именно холодные оттенки, а тёплые скорее связаны с закатом и лучше подходят для дневного использования с увеличенной яркостью.

Исследования проводились на мышах. Установлено, что холодные цвета дают сигнал в мозг о наступлении ночи, и о том, что пора спать. Происходит это из-за того, что меланопсин в наших телах управляется освещением экрана телефона, которое имитирует цвет и яркость неба.

Ночной режим

«В общем смысле мы показали, что синий свет имел самый сильный эффект на ошибку в часах. Фактически, синие цвета, ассоциируемые с сумерками, имеют более слабый эффект, чем белый или жёлтый свет эквивалентной яркости», — пояснил доктор Тим Браун, возглавлявший исследование.

И хотя глаза у мышей отличаются от наших, учёные имеют достаточно оснований полагать, что их выводы применимы также и к людям.

Доктор Браун надеется, что эта информация поможет людям правильно настраивать освещение в своих домах и офисах для обеспечения максимальной продуктивности, а также искоренит мнение, будто синий — это плохо. Фактически, синий свет может быть вашим другом.