Black Mesa готовится к релизу версии 1.0

Обновлённая версия классической Half-Life, Black Mesa, почти готова к выпуску версии 1.0. Разработчики проекта, Crowbar Collective, сейчас сфокусированы на подготовке предварительной версии 1.0, бета версии, которая откроет путь к выходу из программы Steam Early Access.

Проект Black Mesa является фанатской переработкой игры Valve Half-Life. Однако в отличие от многих подобных проектов, этот получил одобрение Valve, а потому появился на Steam, и сейчас он является лучшим вариантом прохождения этого классического шутера.

Black Mesa 1.0

Версия 1.0 станет официальным релизом проекта Black Mesa. Однако работа над ним не будет окончена. Разработчики уже планируют версию 1.5, известную как Black Mesa: Definitive Edition. Это обновление улучшит некоторые зоны в игре и оптимизирует графику. Также в планах есть улучшение поддержки Steam Workshop.

Проект Black Mesa появился в раннем доступе 2015 году, и скоро этот путь будет завершён. Чем займутся разработчики после выпуска Definitive Edition, пока неизвестно, но нет сомнений, что они найдут себе цель.