Biostar выпускает материнскую плату с SoC
Компания Biostar анонсирует материнскую плату A68N-2100K SoC, которая поставляется со впаянным процессором AMD E1-6010. Этот процессор оснащён графикой AMD Radeon R2.
Плата оснащается двумя слотами для недорогой памяти DDR3, которая работает на низком напряжении. Также имеется HDMI-порт с поддержкой разрешения 4K, порт SATA III для накопителя и USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гб/с.
Такая плата станет идеальным решением для построения телеприставки и просмотра стриминговых сервисов, таких как YouTube или Netflix, прослушивания музыки и казуальных видеоигр.
Одним из главных преимуществ A68N-2100K SoC перед конкурентами является безвентиляторная система охлаждения, которой, тем не менее, достаточно для охлаждения ядер Beema процессора.
В пресс-релизе ничего не говорится о стоимости платы, да на популярных интернет-платформах она пока не продаётся.