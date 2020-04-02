Biostar выпускает материнскую плату с SoC

Компания Biostar анонсирует материнскую плату A68N-2100K SoC , которая поставляется со впаянным процессором AMD E1-6010. Этот процессор оснащён графикой AMD Radeon R2.

Плата оснащается двумя слотами для недорогой памяти DDR3, которая работает на низком напряжении. Также имеется HDMI -порт с поддержкой разрешения 4K, порт SATA III для накопителя и USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гб/с.

Такая плата станет идеальным решением для построения телеприставки и просмотра стриминговых сервисов, таких как YouTube или Netflix, прослушивания музыки и казуальных видеоигр.

Материнская плата Biostar A68N-2100K SoC

Одним из главных преимуществ A68N-2100K SoC перед конкурентами является безвентиляторная система охлаждения, которой, тем не менее, достаточно для охлаждения ядер Beema процессора.

В пресс-релизе ничего не говорится о стоимости платы, да на популярных интернет-платформах она пока не продаётся.