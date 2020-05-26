Biostar допустила утечку 7 процессоров Ryzen 4000G
Компания Biostar опубликовала информацию о совместимости материнских плат AMD B550GTQ Ver. 5.0 с различными процессорами. Но в этой таблице совместимости была одна проблема.
Совершенно случайно Biostar включала в список сразу семь ещё не анонсированных ускоренных процессоров серии AMD Ryzen 4000G. Сейчас этот список сократился вдвое, но в Интернете ничего не исчезает бесследно.
Список утекших APU Renoir уже представляет некоторый интерес. Однако в нём, кроме названий, оказались ещё и OPN-номера, максимальные частоты и тепловыделение. Сравнение с другой утекшей информацией позволяет собрать довольно интересную картину, дающую обширные сведения о будущих ускоренных процессорах AMD.
Все эти процессоры из таблицы будут основаны на архитектуре Zen 2 и получат графический модуль, содержащий 64 шейдера Vega в каждом ядре. Ожидается, графический блок в этих APU будет работать на частотах порядка 2 ГГц. Сводная таблица будущих процессоров AMD приведена ниже.
|Ядер / Потоков
|Базовая частота, ГГц
|Частота Turbo, ГГц
|TDP, Вт
|Графических ядер, шт.
|Ryzen 7 4700G
|8/16
|3,6
|4,4
|65
|8
|Ryzen 7 PRO 4700G
|8/16
|3,6
|4,4
|65
|8
|Ryzen 7 4700GE
|8/16
|3,1
|4,3
|35
|8
|Ryzen 5 PRO 4400G
|6/12
|3,7
|4,3
|65
|7
|Ryzen 5 4400GE
|6/12
|3,3
|4,2
|35
|7
|Ryzen 3 PRO 4200G
|4/8
|3,8
|4,1
|65
|6
|Ryzen 3 4200GE
|4/8
|3,5
|4,1
|35
|6