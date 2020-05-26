Biostar допустила утечку 7 процессоров Ryzen 4000G

Компания Biostar опубликовала информацию о совместимости материнских плат AMD B550GTQ Ver. 5.0 с различными процессорами. Но в этой таблице совместимости была одна проблема.

Совершенно случайно Biostar включала в список сразу семь ещё не анонсированных ускоренных процессоров серии AMD Ryzen 4000G. Сейчас этот список сократился вдвое, но в Интернете ничего не исчезает бесследно.

Список утекших APU Renoir уже представляет некоторый интерес. Однако в нём, кроме названий, оказались ещё и OPN-номера, максимальные частоты и тепловыделение. Сравнение с другой утекшей информацией позволяет собрать довольно интересную картину, дающую обширные сведения о будущих ускоренных процессорах AMD.

Таблица совместимости процессоров

Все эти процессоры из таблицы будут основаны на архитектуре Zen 2 и получат графический модуль, содержащий 64 шейдера Vega в каждом ядре. Ожидается, графический блок в этих APU будет работать на частотах порядка 2 ГГц. Сводная таблица будущих процессоров AMD приведена ниже.