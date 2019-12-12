Bioshock разрабатывается новой студией

Издатель 2K Games заявил, что сформировал новую игровую студию под названием Cloud Chamber, которая займётся возрождением сериала Bioshock.

Игра Bioshock не имела обновлений с 2013 года, когда вышла Infinite, а нового контента не появлялось после выпуска дополнения Burial at Sea. Сейчас разработка игры только начата и продлится несколько лет.

Студия, получившая название Cloud Chamber, возглавляется Келли Гилмор, которая раньше работала в Firaxis. Новая студия будет базироваться сразу в двух городах — Монреале и Сан-Франциско. В целом, состав студии разнообразен, он включает специалистов с опытом в разных жанрах, создававших такие игры AAA-класса Call of Duty series, Assassin's Creed, Star Wars и Battlefield.

Что будет с сюжетом игры пока неизвестно, но поскольку Bioshock Infinite завершена, сценаристы могут развивать любую идею.