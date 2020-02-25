AMD Big Navi получит 24 ГБ памяти HBM2e

Компания AMD уже дважды пообещала новую супермощную видеокарту Big Navi, и теперь о ней появились свежие слухи.

Новые сведения пришли из публикации CyberPunkCat в Twitter, который уверяет, что получил от SK Hynix некоторую информацию о будущем ускорителе Big Navi. По его сведениям, видеокарта будет содержать 24 ГБ видеопамяти HBM2e с пропускной способностью более 2 ТБ/с и шиной 4096 бит.

Спецификации видеокарты Big Navi

Также спецификации будут включать GPU с 5120 шейдерным блоком, 320 TMU , 96 ROP , 80 вычислительными блоками и 12 МБ кэша L2. Процессор получит архитектуру RDNA2 и будет изготавливаться по оптимизированной технологии 7 нм++.

Очевидно, что новое решение AMD будет дорогим. Оно планируется для игр в разрешении 4K. С его помощью AMD хочет сделать с NVIDIA то же, что она сделала раньше с Intel на рынке центральных процессоров.