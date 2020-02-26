Bethesda убирает свои игры из GeForce Now

Игровой стриминговый сервис NVIDIA GeForce Now предлагает отличные возможности при весьма качественной работе, однако его запуск омрачён несколькими провалами. И техника здесь не причём.

Сразу после завершения бета тестирования и начала полноценной эксплуатации сервис покинула Activision. Было сказано, что произошло недопонимание, и лицензия на использование игр предполагала лишь бета тестирование. Теперь по этому же пути пошла Bethesda.

С уходом Bethesda из сервиса также исчезли и все игры разработки Bethesda Game Studios, включая Fallout и The Elder Scrolls, а также сериалы от id Software, такие как Doom. Единственной оставшейся игрой будет Wolfenstein: Youngblood, но причины этого NVIDIA не раскрывает.

GeForce Now

Компания прокомментировала событие: «По мере подхода к платному сервису, некоторые издатели могут решить убрать игры до завершения пробного периода. Они держат управление своим контентом и решают, будет ли приобретаемая игра иметь возможность стриминга на GeForce Now».

Как известно, сейчас начата коммерческая эксплуатация GeForce Now. Платная подписка стоит 5 долларов в месяц, однако сейчас действует пробный период, и плата с пользователей не взимается.