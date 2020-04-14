BenQ представляет сверхбыстрый игровой монитор Zowie XL2746S
Бренд Zowie создан компанией BenQ для продвижения в сегменте киберспорта и видеоигр. И теперь в этой линейке появился удивительно быстрый монитор XL2746S с 240 Гц кадровой развёртки.
Дисплей не получил хорошей цветопередачи в IPS-панели или высокой контрастности с VA. Он построен на матрице TN, но зато на очень быстрой матрице. Время отклика дисплея составляет лишь 0,5 мс, что делает его отличным решением для киберспорта.
Монитор имеет диагональ 27” и предлагает разрешение 1080p. Это не много, но не стоит забывать, что в этом разрешении при 240 Гц видеокарте придётся работать так же интенсивно, как и при 60 Гц, но в 4K. Поскольку монитор игровой, то он имеет поддержку NVIDIA FreeSync и AMD Adaptive-Sync, правда, частота кадров для последней не уточняется.
Конструкция монитора необычна. Он поставляется с двумя теневыми экранами по бокам, имеет подставку с полноценной настройкой, есть USB-хаб, аудиоконнекторы и все ожидаемые видеовходы, среди которых DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI.
Учитывая, что применена панель типа TN, на сильно высокое качество изображения рассчитывать не приходится. Тем не менее, статическая контрастность составляет 1000:1, а пиковая яркость 320 кд/м2. О цветности ничего не сообщается.
Монитор уже поступил в продажу Zowie XL2746S в ценовом диапазоне от 650 до 680 долларов США.