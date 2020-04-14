BenQ представляет сверхбыстрый игровой монитор Zowie XL2746S

Бренд Zowie создан компанией BenQ для продвижения в сегменте киберспорта и видеоигр. И теперь в этой линейке появился удивительно быстрый монитор XL2746S с 240 Гц кадровой развёртки.

Дисплей не получил хорошей цветопередачи в IPS -панели или высокой контрастности с VA. Он построен на матрице TN, но зато на очень быстрой матрице. Время отклика дисплея составляет лишь 0,5 мс, что делает его отличным решением для киберспорта.

Монитор BenQ Zowie XL2746S

Монитор имеет диагональ 27” и предлагает разрешение 1080p. Это не много, но не стоит забывать, что в этом разрешении при 240 Гц видеокарте придётся работать так же интенсивно, как и при 60 Гц, но в 4K. Поскольку монитор игровой, то он имеет поддержку NVIDIA FreeSync и AMD Adaptive-Sync, правда, частота кадров для последней не уточняется.

Конструкция монитора необычна. Он поставляется с двумя теневыми экранами по бокам, имеет подставку с полноценной настройкой, есть USB -хаб, аудиоконнекторы и все ожидаемые видеовходы, среди которых DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI .

Коллаж монитора BenQ Zowie XL2746S

Учитывая, что применена панель типа TN, на сильно высокое качество изображения рассчитывать не приходится. Тем не менее, статическая контрастность составляет 1000:1, а пиковая яркость 320 кд/м2. О цветности ничего не сообщается.

Монитор уже поступил в продажу Zowie XL2746S в ценовом диапазоне от 650 до 680 долларов США.