BenQ анонсирует 4K-монитор SW321C

Компания BenQ объявила о выпуске нового монитора для профессионального применения.

Модель SW321C имеет диагональ экрана 32”. Она построена на матрице типа IPS разрешением 3840×2160 пикс. Частота кадров экрана достигает 60 Гц, яркость — 250 кд/м2, а контрастность — 1000:1. Углы обзора стандартные для панели такого типа и составляют 178°. Время отклика от серого к серому равно 5 мс.

Монитор BenQ SW321C

В целом весьма заурядные характеристики. Однако главные конфигурации кроются в цветопередаче. Так, монитор SW321C обеспечивает 95% покрытие DCI-P3, 99% покрытие Adobe RGB и 100% sRGB. Дисплей предлагает 16-битные трёхмерные таблицы поиска ( LUT ) и поддерживает калибровку для DeltaE ≤ 2.

Монитор поддерживает стандарт HDR10, правда, с учётом максимальной яркости 250 кд/м2, отображаться такой контент не будет. Из интересных особенностей дисплея можно отметить поддержку стандарта Hybrid Log-Gamma (HLG).

Монитор BenQ SW321C. Вид спереди и сзади

Из интерфейсов в дисплее присутствуют порты DisplayPort 1.4, пара HDMI 2.0 и один USB -C. Имеется встроенный двухпортовый хаб USB , ридер карт SD, что весьма полезно для фотографов.

Цена и доступность монитора BenQ SW321C пока не сообщается.