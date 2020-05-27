Axiomtek начинает продажи миниплатформы CAPA13R на базе процессора Ryzen

Что получится, если скрестить архитектуру Zen и ультракомпактный форм фактор? Ответ: Axiomtek CAPA13R. Одноплатный компьютер размером 146×104 мм.

Эта машина способна запустить Windows 10 благодаря стандартному процессору AMD Ryzen V1807B или Ryzen V1605B, однако она создана не для этого. Оба процессора имеют по 4 ядра и 8 потоков. Отличаются они лишь интегрированной графикой. Так, модель V1807B имеет Vega 11, а Ryzen V1605B — Vega 8.

Также платформа поддерживает до 16 ГБ память DDR4 SODIMM (в одном канале) и имеет слоты M.2 Key-B для накопителей SATA /NVMe и M.2 Key-E для установки платы беспроводной сети. Кроме того, имеется один порт SATA .

Миникомпьютер Axiomtek CAPA13R

В плане подключений платформа предлагает два порта Gb Ethernet, два выхода HDMI , один порт DisplayPort и интерфейс LVDS. Кроме того, имеются по паре портов USB 2.0 и USB 3.1 Gen 2. Питается CAPA13R напряжением 12 В.

В отличие от других компактных систем, вроде Raspberry Pi, платформа Axiomtek CAPA13R не предназначена для домашнего хобби. Это вполне профессиональное решение. Компьютер уже обозначен статусом «доступен», однако цена на него пока неизвестна.