AUO сфокусируется на больших панелях разрешением 8K

Сайт DigiTimes, ссылаясь на свои источники, сообщил, что тайваньский производитель панелей AUO сфокусируется на крупном нишевом сегменте.

В прошлом году компания AUO понесла большие финансовые потери, однако поставки крупногабаритных панели для нишевых задач в ходе прошлого года резко выросли. И теперь компания решила уделить максимум внимания большим экранам разрешением 8K, что позволит возродить бизнес в 2020 году.

8K панель AU Optronics

Для многих, дисплеи 8K и связь 5G станут главными драйверами роста в текущем и следующем годах. И хотя вспышка короновируса окажет влияние на развитие, развёртывание 5G продолжится и дальше.