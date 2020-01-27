12-вольтовое питание будет представлено в этом году

Современная спецификация энергоснабжения компьютеров ATX существенно не менялась с 1995 года, однако уже в этом году она может получить много изменений. Это будет новая спецификация ATX12VO, где буква O означает слово «Only».

Поначалу переход на использование только 12 В питания коснётся исключительно системных интеграторов, так что всем, кто предпочитает самостоятельную сборку ПК, волноваться не о чем.

Суть стандарта ATX12VO заключается в отказе от шин с напряжением 3,3 В и 5 В, сохранив лишь питание напряжением 12 В. Это заметно упрощает конструкцию цепей в блоках питания и снижает стоимость их производства.

5 вольт больше не нужны

Многим современным устройствам достаточно питания напряжением 12 В. Более того, многие источники питания имеют единственную 12-вольтовую шину, а напряжение 5 В и 3,3 В получают из преобразователя напряжения постоянного тока. Такое питание требуется для SATA - SSD и USB -устройств.

По нынешним меркам многие из 24-х контактов в разъёме ATX не нужны. Многим современным машинам даже не нужны SATA -устройства, а ряд USB -устройств могут использовать 12 В для своей зарядки, и, вполне возможно, что через много лет все USB -устройства будут питаться 12 вольтами.

Новая 12 вольтовая распиновка ATX