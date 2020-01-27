12-вольтовое питание будет представлено в этом году
Современная спецификация энергоснабжения компьютеров ATX существенно не менялась с 1995 года, однако уже в этом году она может получить много изменений. Это будет новая спецификация ATX12VO, где буква O означает слово «Only».
Поначалу переход на использование только 12 В питания коснётся исключительно системных интеграторов, так что всем, кто предпочитает самостоятельную сборку ПК, волноваться не о чем.
Суть стандарта ATX12VO заключается в отказе от шин с напряжением 3,3 В и 5 В, сохранив лишь питание напряжением 12 В. Это заметно упрощает конструкцию цепей в блоках питания и снижает стоимость их производства.
Многим современным устройствам достаточно питания напряжением 12 В. Более того, многие источники питания имеют единственную 12-вольтовую шину, а напряжение 5 В и 3,3 В получают из преобразователя напряжения постоянного тока. Такое питание требуется для SATA-SSD и USB-устройств.
По нынешним меркам многие из 24-х контактов в разъёме ATX не нужны. Многим современным машинам даже не нужны SATA-устройства, а ряд USB-устройств могут использовать 12 В для своей зарядки, и, вполне возможно, что через много лет все USB-устройства будут питаться 12 вольтами.
Переход на новый стандарт для производителей материнских плат будет означать переход на 10-контактный разъём питания с дополнительными коннекторами EPS. Наследные же устройства USB, равно как и SATA, смогут получать необходимые 5 В от преобразователей на материнской плате, а не на блоке питания.