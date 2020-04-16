Asus выпускает игровой монитор с поддержкой FreeSync Premium

Компания Asus представила игровой монитор TUF Gaming VG27VH1B. Это новый игровой дисплей диагональю 27” и разрешением 1920×1080 пикс.

Монитора построен на вогнутой матрице типа VA, которая обеспечивает частоту кадров до 165 Гц и кинематографическое время отклика в 1 мс. Кривизна экрана составляет 1500R, максимальная контрастность — 3000:1, а вот яркость — лишь 250 кд/м2. Монитор обеспечивает 120% покрытие палитры sRGB и 90% DCI-P3, имеется поддержка Adaptive-sync и FreeSync Premium. Это значит, что адаптивная частота кадров будет доступна не только на видеокартах AMD, но и на ускорителях NVIDIA семейства Turing.

Монитор Asus TUF VG27VH1B

В монитор встроены двухваттные динамики RMS. Имеется 3,5 мм аудиовыход. Для подачи видеосигнала предусмотрены входы VGA и пара HDMI 2.0.

Из дополнительных особенностей можно отметить фирменную технологию Extreme Low Motion Blur (ELMB), которая снижает время отклика до 1 мс, сохраняя поддержку Adaptive-sync. Также имеется поддержка Shadow Boost, повышающая количество деталей в тёмных сценах без влияния на экспозицию.

В продажу монитор TUF Gaming VG27VH1B должен поступить в ближайшее время. Цена пока не называется.