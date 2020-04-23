Asus рассказала о теплоотводе из жидкого металла
Компания Asus в своих новых ноутбуках, основанных на 10-м поколении процессоров Intel, применила новую систему охлаждения, которая обладает потрясающей эффективностью.
В новых ноутбуках компания использует жидкий металл в качестве проводника тепла между процессором и основой радиатора. У этого способа есть огромное преимущество перед термопастой — высокая теплопроводность. Однако это металл, и его использование крайне затруднительно. Во-первых, он жидкий, и может вытекать из охлаждаемой области. Во-вторых, он электропроводный, а потому, попав на плату вокруг процессора или в сокет, может вызвать замыкание. В-третьих, он может реагировать с алюминием, что ограничивает сферу применяемых материалов.
Однако в Asus удалось решить эти проблемы. Эксперименты по использованию жидкого металла компания начала в ноутбуках ROG G703 в прошлом году, и за это время довела процесс до идеала.
Итак, чтобы избежать проблем при использовании жидкого металла в качестве проводника тепла, она выполняет следующий процесс:
- На процессоре распологается рамка из нержавеющей стали.
- Специальная губка высотой 0,1 мм окружает ядро.
- Механизированная рука смачивает кисть в контейнере с жидким металлом и наносит его по поверхности процессора.
- Этот почти художественный процесс повторяется 17 раз.
- Затем сопла из нержавейки добавляют на поверхность две капли жидкого металла.
- Силиконовая кисть специальной конструкции (выбрана из 30 различных вариантов) распространяет теплопроводник.
- После этого устанавливается кулер.
По словам Asus, процессоры Intel имеют вокруг зону безопасности, полностью лишённую конденсаторов, что позволяет упростить процесс нанесение такого материала.