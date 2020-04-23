Asus рассказала о теплоотводе из жидкого металла

Компания Asus в своих новых ноутбуках, основанных на 10-м поколении процессоров Intel, применила новую систему охлаждения, которая обладает потрясающей эффективностью.

В новых ноутбуках компания использует жидкий металл в качестве проводника тепла между процессором и основой радиатора. У этого способа есть огромное преимущество перед термопастой — высокая теплопроводность. Однако это металл, и его использование крайне затруднительно. Во-первых, он жидкий, и может вытекать из охлаждаемой области. Во-вторых, он электропроводный, а потому, попав на плату вокруг процессора или в сокет, может вызвать замыкание. В-третьих, он может реагировать с алюминием, что ограничивает сферу применяемых материалов.

Нанесение теплопроводника из жидкого металла на процессор

Однако в Asus удалось решить эти проблемы. Эксперименты по использованию жидкого металла компания начала в ноутбуках ROG G703 в прошлом году, и за это время довела процесс до идеала.

Итак, чтобы избежать проблем при использовании жидкого металла в качестве проводника тепла, она выполняет следующий процесс:

На процессоре распологается рамка из нержавеющей стали.

Специальная губка высотой 0,1 мм окружает ядро.

Механизированная рука смачивает кисть в контейнере с жидким металлом и наносит его по поверхности процессора.

Этот почти художественный процесс повторяется 17 раз.

Затем сопла из нержавейки добавляют на поверхность две капли жидкого металла.

Силиконовая кисть специальной конструкции (выбрана из 30 различных вариантов) распространяет теплопроводник.

После этого устанавливается кулер.

По словам Asus, процессоры Intel имеют вокруг зону безопасности, полностью лишённую конденсаторов, что позволяет упростить процесс нанесение такого материала.