Asus выпускает портативный монитор с кадровой частотой 240 Гц

Компания Asus наконец-то опубликовала на своём сайте информацию о новом портативном мониторе ROG Strix XG17AHPE.

Дисплей представляет собой портативный монитор диагональю 17” c поддержкой VESA Adaptive Sync. Он построен на матрице типа IPS , предлагает разрешение FullHD и кадровую частоту 240 Гц. Дисплей имеет входы USB -C и Micro HDMI 2.0, первый используется также для питания монитора. Также имеется и встроенный аккумулятор объёмом 7800 мА×ч, которого в режиме 240 к/с хватит на два часа.

Монитор Asus XG17AHPE

Благодаря матрице IPS , монитор обеспечивает углы обзора на уровне 178° и время отклика от серого к серому в 3 мс. Цветовое покрытие составляет 100% палитры sRGB. Имеются встроенные динамики мощностью 1 Вт. Для подключения наушников имеет аудиовыход, подключённый через ЦАП ESS 9118.

Монитор XG17AHPE с ноутбуком

Монитор предлагается использовать в качестве дополнительного к ноутбуку дисплея или как легковесный дисплей для сетевых игровых вечеринок. Экран ROG Strix XG17AHPE имеет толщину около 1 см и вес порядка 1 кг.

Ожидается, что в продажу дисплей ROG Strix XG17AHPE поступит в ближайшие дни.