Asus воскрешает GeForce GT 710 с 4 портами HDMI

У компании Asus в портфеле есть шесть различных вариантов видеокарты GeForce GT 710. Однако этого ей было мало, и фирма создала ещё одну версию, главной особенностью которой стало наличие 4-х портов HDMI .

Новая модель, получившая номер GT710-4H-SL-2GD5, имеет компактную конструкцию. Она занимает лишь один слот, а её габариты составляют 16,7x10,5x1,9 см. Ей даже не требуется слот PCIe 3.0, ей хватает интерфейса PCIe 2.0x1, а значит, плата уместится на любой материнской плате. Охлаждение у видеокарты пассивное.

Компьютер с 4-я видеокартами Asus GeForce GT 710

Видеокарта основана на процессоре GK208 со 192 ядрами архитектуры Kepler. Тактовая частота GPU составляет 954 МГц, а объём видеопамяти GDDR5 — 2 ГБ. Но конечно, эта плата предназначена не для игр, а для обеспечения возможности подключения сразу четырёх дисплеев.

Изначально Kepler не поддерживал спецификацию HDMI 2.0, а потому к этим портам нельзя подключить 4 монитора в разрешении 4K при 60 к/с. Для решения проблемы в Asus приняли решение ограничить частоту кадров и использовать цветовую субдискретизацию. В результате в режиме 4K@60 к/с может работать лишь один монитор, а при подключении большего количества дисплеев, частота кадров ограничивается 30 Гц.

Видеокарта Asus GeForce GT 710 модели GT710-4H-SL-2GD5

Видеокарта Asus GeForce GT 710 GT710-4H-SL-2GD5 уже продаётся в Сети по цене от 50 до 100 долларов США.