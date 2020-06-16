Asus выпускает портативный игровой монитор ROG Strix XG17AHP

Компания Asus выпустила новый портативный игровой монитор диагональю всего 17”, однако его спецификации весьма высоки.

Дисплей ROG Strix XG17AHP имеет диагональ 17,3” и разрешение FullHD. При этом он обеспечивает кадровую частоту до 240 Гц и время отклика всего в 3 мс. Также имеется вариант дисплея с дополнительной треногой, для применения в качестве стационарного.

Монитор ROG Strix XG17AHP на треноге

Среди других спецификации называется панель типа IPS , 100% цветовое покрытие sRGB, яркость 300 кд/м2. Монитор имеет интерфейсы USB Type-C x1, microHDMIx1, два одноваттных динамика и HiFi ЦАП ESS Saber. Также дисплей обладает встроенным аккумулятором ёмкостью 7800 мА×ч, которого хватит на 3,5 часа работы на максимальном режиме.

Портативность дисплея ROG Strix XG17AHP

Из программных особенностей монитор может похвастать технологией GamePlus, которая оптимально подстраивает дисплей под конкретную игру и выводит таймеры и счётчики частоты кадров, системами снижения синего и синхронизации Adaptive-Sync, улучшения видимости в темноте Shadow Boost.

Габариты монитора ROG Strix XG17AHP составляют 400х283х359 мм. Масса — 1,76 кг. Монитор должен вначале появиться в Азии по цене эквивалентной 570 евро.