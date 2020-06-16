Asus выпускает портативный игровой монитор ROG Strix XG17AHP

Компания Asus выпустила новый портативный игровой монитор диагональю всего 17”, однако его спецификации весьма высоки.

Дисплей ROG Strix XG17AHP имеет диагональ 17,3” и разрешение FullHD. При этом он обеспечивает кадровую частоту до 240 Гц и время отклика всего в 3 мс. Также имеется вариант дисплея с дополнительной треногой, для применения в качестве стационарного.

Монитор ROG Strix XG17AHP на треноге
Монитор ROG Strix XG17AHP на треноге

Среди других спецификации называется панель типа IPS, 100% цветовое покрытие sRGB, яркость 300 кд/м2. Монитор имеет интерфейсы USB Type-C x1, microHDMIx1, два одноваттных динамика и HiFi ЦАП ESS Saber. Также дисплей обладает встроенным аккумулятором ёмкостью 7800 мА×ч, которого хватит на 3,5 часа работы на максимальном режиме.

Портативность дисплея ROG Strix XG17AHP
Портативность дисплея ROG Strix XG17AHP

Из программных особенностей монитор может похвастать технологией GamePlus, которая оптимально подстраивает дисплей под конкретную игру и выводит таймеры и счётчики частоты кадров, системами снижения синего и синхронизации Adaptive-Sync, улучшения видимости в темноте Shadow Boost.

Габариты монитора ROG Strix XG17AHP составляют 400х283х359 мм. Масса — 1,76 кг. Монитор должен вначале появиться в Азии по цене эквивалентной 570 евро.