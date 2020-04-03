Asus выпускает игровой ПК ROG Strix GA35-G35DX

Компания Asus расширила линейку своих игровых компьютеров, представив новую машину ROG Strix GA35-G35DX. Этот компьютер основан на процессоре Ryzen 9 3950X и видеокарте RTX 2080Ti — настоящий зверь.

Впервые о машине рассказали в январе в ходе CES 2020. Тогда его называли компьютером, «разработанным для плавной игры под серьёзным давлением». И теперь, спустя 3 месяца, стали доступны его полные спецификации и альтернативные комплектации.

Игровой компьютер Asus ROG Strix GA35-G35DX

Так, в плане CPU , возможна альтернатива от Ryzen 7 3700X вплоть до Ryzen 9 3950X. Если говорить о GPU , то машина продаётся с видеокартами от RTX 2060 до RTX 2080Ti. Компьютер ROG Strix GA35-G35DX оснащается 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГЦ.

Из особенностей компьютера можно отметить особый «скрытый режим», который снижает шум вентиляторов до минимума, при этом сохраняя возможность играть в требовательные проекты. В этом режиме уровень шума составляет не более 35 дБ.