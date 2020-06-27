ASUS начинает продажи монитор ProArt с подсветкой mini-LED

Компания Asus выпустила новый монитор разрешением 4K для людей, занимающихся творчеством.

Этот монитор оснащён технологией OCO (Off-Axis Contrast Optimization), которая позволяет снизить гало на 80% и увеличить контрастность в 7 раз. Однако главной особенностью этого 32” дисплея является подсветка mini- LED , которая работает в 1152 зонах.

Учитывая предназначение монитора, он имеет цветовое покрытие DCI-P3 в 99% и Delta E=1, что делает его изображение идеально приближённым к оригиналу.

Монитор Asus ProArt PA32UCX-PK

Матрица IPS в дисплее ASUS ProArt PA32UCX-PK предлагает стандартную яркость до 600 кд/м2 и 1200 кд/м2 пиковую. Время отклика составляет 5 мс. Контрастность составляет 1000:1. Учитывая такие характеристики, неудивительно, что монитор имеет сертификат Display HDR 1000.

Монитор предлагает интерфейсы подключения Thunderbolt 3×2, HDMIx3, DisplayPort 1.2×1, 3,5 мм выход на наушники, три порта USB3.0 Type-A. Кроме того, имеются встроенные стереодинамики мощностью 3 Вт каждый.

Монитор позволяет настраивать позицию экрана по разным плоскостям, что неудивительно для такой модели. Масса дисплея составляет 14,64 кг. Цена на монитор — 4000 евро.