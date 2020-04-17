Asus выпускает IPS-дисплей резрешением WUXGA

Компания Asus выпустила новый монитор PA248QV, который при 24,1” диагонали предлагает разрешение WUXGA (1920×1200 пикс.). Монитор предназначен для творческих задач, а потому обеспечивает 100% покрытие палитр sRGB и Rec.709.

Благодаря заводской калибровке, цветовая точность дисплея ΔE<2. Монитор предлагает режимы предварительных настроек, среди которых «ProArt presets» для быстрой настройки палитры, «ProArt Palette» для кастомизации настроек монитора, таких как насыщенность, температура и гамма, «QuickFit Virtual Scale» для вывода сетки поверх изображения и так далее.

Монитор Asus PA248QV

В мониторе применена панель типа IPS с яркостью в 300 кд/м2 и контрастностью 1000:1, углами обзора в 178°, откликом в 5 мс. Из интерфейсов в мониторе имеются HDMIx1, D-Subx1, DisplayPortx1, 3,5 мм аудиовыход, хаб на 4 порта USB 3.0 и пара двухваттных динамиков.

Подставка у монитора полноценная вызволяющая наклонять его на угол от -5° до 35°, поворачивать на угол от -90 до 90° и проворачивать в вертикальной плоскости на угол от от -90 до 90°. Можно регулировать положение экрана по высоте на 130 мм.

К сожалению, сообщение о старте продаж монитора пока производителем не выпускалось.