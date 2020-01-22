Asus выпускает бокс Hyper M.2 X16 Gen 4

Компания Asus решила использовать все преимущества шины PCIe 4.0 и обновила плату-переходник для SSD Hyper M.2 X16, которая теперь поддерживает новую шину.

Чипсет TRX40 вместе с процессором Zen 2 Ryzen Threadripper 3000 предлагает 72 линии шины PCIe 4.0. Применив 16 из них компания создала бокс-переходник, предназначенный для подключения четырёх накопителей M.2 формата 22110 к одному полноразмерному сокету PCIe.

Используя карту-переходник, сконфигурировав накопители в режиме RAID 0, можно добиться теоретической скорости накопителя в 256 Гб/с (32 ГБ/с).

Интерфейсная плата ASUS Hyper M.2 X16 Gen 4

К преимуществам платы можно отнести поддержку длинных накопителей и большой радиатор с активной системой охлаждения.

Плата Asus Hyper M.2 X16 будет доступна в ближайшем будущем. Цена не будет отличаться от модели для PCIe 3.0 и составит порядка 50 долларов.