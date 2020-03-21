Asus анонсирует игровой монитор TUF Gaming VG328H1B

Компания Asus представила новый игровой монитор TUF Gaming VG328H1B с диагональю экрана 31,5”, матрицей типа VA и радиусом кривизны 1500R.

К основным характеристикам дисплея можно отнести разрешение 1920×1080 пикс., кинематографическое время отклика в 1 мс и частоту кадров в 165 Гц в режиме разгона. Матрица разрядностью 8 бит позволяет смотреть на экран под углами до 178° и обеспечивает контрастность 3000:1. Цветовое покрытие палитры sRGB составляет 120%, а DCI-P3 — 90%. Максимальная яркость достигает 250 кд/м2.

Монитор TUF Gaming VG328H1B
Монитор TUF Gaming VG328H1B

Монитор совместим с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, которая позволяет динамически менять кадровую частоту в диапазоне от 48 Гц до 165 Гц. По словам Asus, Adaptive-Sync в этом мониторе будет работать и с картами NVIDIA, однако на сайте последней нет упоминаний о совместимости.

Задняя панель монитора TUF Gaming VG328H1B
Задняя панель монитора TUF Gaming VG328H1B

Одной из особенностей монитора VG328H1B можно назвать поддержку технологии Asus ELMB (Extreme Low Motion Blur), которая «исключает размытие объектов и срыв кадра, повышая резкость изображения на высоких частотах». Также имеются технологии Shadow Boost для увеличения яркости в тёмных зонах, GamePlus, добавляющая в игры счётчики кадров, таймеры и прицелы, и GameVisual, которая предлагает 7 пресетов монитора для разного контента.

Боковая панель TUF Gaming VG328H1B
Боковая панель TUF Gaming VG328H1B

Из интерфейсов в мониторе имеется вход и выход на наушники, 1 видеовход D-Sub и пара HDMI 2.0. Также в него встроены двухваттные стереодинамики, имеется крепление VESA. Штатная подставка обеспечивает наклон на -5º…+23º и поворот на ±15º.

Цена и доступность пока не объявлялись.