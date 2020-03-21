Asus анонсирует игровой монитор TUF Gaming VG328H1B

Компания Asus представила новый игровой монитор TUF Gaming VG328H1B с диагональю экрана 31,5”, матрицей типа VA и радиусом кривизны 1500R.

К основным характеристикам дисплея можно отнести разрешение 1920×1080 пикс., кинематографическое время отклика в 1 мс и частоту кадров в 165 Гц в режиме разгона. Матрица разрядностью 8 бит позволяет смотреть на экран под углами до 178° и обеспечивает контрастность 3000:1. Цветовое покрытие палитры sRGB составляет 120%, а DCI-P3 — 90%. Максимальная яркость достигает 250 кд/м2.

Монитор TUF Gaming VG328H1B

Монитор совместим с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, которая позволяет динамически менять кадровую частоту в диапазоне от 48 Гц до 165 Гц. По словам Asus, Adaptive-Sync в этом мониторе будет работать и с картами NVIDIA, однако на сайте последней нет упоминаний о совместимости.

Задняя панель монитора TUF Gaming VG328H1B

Одной из особенностей монитора VG328H1B можно назвать поддержку технологии Asus ELMB (Extreme Low Motion Blur), которая «исключает размытие объектов и срыв кадра, повышая резкость изображения на высоких частотах». Также имеются технологии Shadow Boost для увеличения яркости в тёмных зонах, GamePlus, добавляющая в игры счётчики кадров, таймеры и прицелы, и GameVisual, которая предлагает 7 пресетов монитора для разного контента.

Боковая панель TUF Gaming VG328H1B

Из интерфейсов в мониторе имеется вход и выход на наушники, 1 видеовход D-Sub и пара HDMI 2.0. Также в него встроены двухваттные стереодинамики, имеется крепление VESA . Штатная подставка обеспечивает наклон на -5º…+23º и поворот на ±15º.

Цена и доступность пока не объявлялись.