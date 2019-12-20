Asus готовит монитор с поддержкой 280 к/с

На сайте Taobao появился новый монитор от компании Asus, входящий в модельный ряд TUF Gaming.

Новая модель VG279QM характеризуется IPS панелью и кадровой частотой до 280 Гц, что явно ориентирует её на рынок профессиональных геймеров.

Общий вид монитора Asus VG279QM
Общий вид монитора Asus VG279QM

Экран монитора имеет диагональ 27”. Разрешение составляет 1920х1080 пикс., а время отклика матрицы от серого к серому равно лишь 1 мс. Контрастность дисплея составляет 1000:1, а углы обзора — 178º/178º. В общем, всё стандартно для монитора с матрицей IPS. А вот яркость радует — 400 кд/м2, благодаря ей монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Разрядность матрицы составляет 8 бит, что обеспечивает покрытие палитры sRGB на 99%.

Вид спереди на монитор Asus VG279QM
Вид спереди на монитор Asus VG279QM

Что касается кадровой частоты в 280 Гц, то она получена путём разгона панели с частотой 240 Гц, которая сейчас используется компанией.

Монитор VG279QM поддерживает адаптивную синхронизацию по стандарту VRR, которая доступна для AMD и NVIDIA. Также монитор должен получить поддержку технологии ELMB-sync (Extreme Low Motion Blur), которая позволяет снизить размытие при активном VRR.

Задняя панель монитора Asus VG279QM
Задняя панель монитора Asus VG279QM

Из интерфейсов в мониторе можно отметить наличие двух портов HDMI 2.0 и одного DisplayPort 1.2.

О начале продаж в Европе пока ничего не известно. На Taobao монитор предлагается за 530 долларов США.