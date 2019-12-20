Asus готовит монитор с поддержкой 280 к/с

На сайте Taobao появился новый монитор от компании Asus, входящий в модельный ряд TUF Gaming.

Новая модель VG279QM характеризуется IPS панелью и кадровой частотой до 280 Гц, что явно ориентирует её на рынок профессиональных геймеров.

Общий вид монитора Asus VG279QM

Экран монитора имеет диагональ 27”. Разрешение составляет 1920х1080 пикс., а время отклика матрицы от серого к серому равно лишь 1 мс. Контрастность дисплея составляет 1000:1, а углы обзора — 178º/178º. В общем, всё стандартно для монитора с матрицей IPS . А вот яркость радует — 400 кд/м2, благодаря ей монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Разрядность матрицы составляет 8 бит, что обеспечивает покрытие палитры sRGB на 99%.

Вид спереди на монитор Asus VG279QM

Что касается кадровой частоты в 280 Гц, то она получена путём разгона панели с частотой 240 Гц, которая сейчас используется компанией.

Монитор VG279QM поддерживает адаптивную синхронизацию по стандарту VRR, которая доступна для AMD и NVIDIA. Также монитор должен получить поддержку технологии ELMB-sync (Extreme Low Motion Blur), которая позволяет снизить размытие при активном VRR.

Задняя панель монитора Asus VG279QM

Из интерфейсов в мониторе можно отметить наличие двух портов HDMI 2.0 и одного DisplayPort 1.2.

О начале продаж в Европе пока ничего не известно. На Taobao монитор предлагается за 530 долларов США.