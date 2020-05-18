ASRock обещает разгон неразблокированных процессоров Intel

Компания ASRock представила технологию Base Frequency Boost, которая обеспечивает «оверклокинг» процессоров Intel без буквы «K» в номере модели и на материнских платах нижнего ценового сегмента, не на чипсетах серии Z.

Эта технология будет доступна уже в процессорах Intel 10-го поколения. Она позволяет увеличить производительность процессора за счёт поднятия его частоты. Но не зря слово «оверклокинг» взято в кавычки. Дело в том, что материнская плата обеспечивает не настоящий разгон, в привычном понимании этого процесса.

Работа технологии Base Frequency Boost

Технология Base Frequency Boost по-особенному управляет состояниями энергопотребления процессора, приводя к постоянному использованию режима Boost. Таким образом ASRock повышает энергетические пределы процессоров, фиксируя повышенные частоты Boost. Это, безусловно, повышает производительность и энергопотребление, требует лучшего охлаждения, как и при традиционном разгоне CPU .

В настоящее время неизвестно, разрешила ли Intel использовать данную технику повышения производительности, или это просто находчивое решение самой ASRock. В любом случае, это отличная новость для пользователей Intel, которые теперь могут получить некоторую дополнительную производительность без дополнительных трат и рисков, связанных с разгоном.