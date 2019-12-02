ASRock анонсирует мини-ПК серии Mars

Компания ASRock анонсировала выпуск серии миникомпьютеров Mars, которые будут представлены в трёх моделях с различными процессорами.

Новые машины будут основаны на CPU Intel Core i5-8265U (4Я8П, Turbo 3,9 ГГц), Intel Core i3-8145U (2Я4П, Turbo 3,9 ГГц) и Intel Celeron 4205U (2Я2П, 1,8 ГГц). При этом все модели получат «проприетарный интегрированный кулер», издающий лишь 24 дБ шума при простое компьютера.

Шасси Mars имеют объём 0,74 литра, а габариты составляют 191х150х26 мм. В компьютерах на передней панели встроен ридер SD, порты 1xUSB 3.2 Gen1 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A и 2xUSB 2.0. На задней панели расположился видеовыходы D-Sub и HDMI , пара портов USB 3.1 Gen1 Type-A, сетевой порт Gigabit LAN и два аудиоразъёма для наушников и микрофона.

Компьютер ASRock Mars

Внутри компьютеры могут предложить слот M.2 для модуля Wi-Fi +Bluetooth и 2 слота памяти. В максимальной конфигурации машина поддерживает 32 ГБ DDR4 SO-DIMM частотой 2400 МГц.

Что касается накопителей, то модели на базе Intel i5 и i3 поставляются с накопителями M.2 2280 PCIe Gen3 x4 и SATA 6 Гб/с, версия с Celeron имеет аналогичную конфигурацию, но с подключением по шине PCIe Gen2.

К сожалению, цена и доступность компьютеров пока неизвестны.