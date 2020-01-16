ASMedia будет создавать недорогие чипсеты AMD 500-й и 600-й серии

Компания ASMedia Technology заключила соглашение на производство чипсетов AMD 500-й и 600-й серий, что обеспечит загрузку тайваньского производителя на 2020 и 2021 годы.

Несмотря на то, что ASMedia не получила заказы на производство чипсетов AMD X570 с поддержкой PCIe Gen 4, компания в этом году будет производить чипсеты B550 и A520. К концу 2020 года AMD запланировала выпуск 600-й серии чипсетов, которую также будет производить ASMedia.

В дополнение к чипсетам компания станет производить контроллеры USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гб/с. Она считает, что многие производители материнских плат будут в них заинтересованы, поскольку Intel в своих нынешних процессорах предлагает лишь шину USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гб/с.