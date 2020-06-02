Asetek выпускает PCIe-кулер для видеокарт

Компания Asetek, создатель жидкостного кулера всё-в-одном и один из мировых лидеров в сфере водяного охлаждения, анонсировала Rad Card GPU Cooler, который предлагает жидкостное охлаждение видеокарты в корпусах с ограниченным пространством.

Предложенное решение является первым в индустрии радиатором в формате карты PCIe. Сейчас оно доступно в новом компьютере Alienware Aurora R11.

Система охлаждения Rad Card GPU Cooler от Asetek

Нехватка пространства является большой проблемой для производителей ПК. И чтобы обеспечить надлежащее охлаждение видеокарты, им приходится оставлять свободное место в соседнем слоте. Новое решение Asetek представляет собой новый подход к радиаторной технологии, позволив изменить форму и расположение радиатора.

Система охлаждения Rad Card GPU Cooler от Asetek

Кулер Asetek Rad Card GPU Cooler располагается в слоте PCIe, как и любая другая карта расширения. Используя этот слот инженеры Asetek помогли решить вечную проблему конструкторов ПК, связанную с поиском свободного места для жидкостной системы охлаждения и теплообменника.

Компания отмечает, что её новая разработка доступна не только для компьютеров Dell. Её может применить любой производитель.