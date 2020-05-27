ARM представила дизайн процессоров Cortex A78

Дизайнер чипов ARM представил новую референсную архитектуру Cortex A78, которая ляжет в основу флагманских телефонов следующего года.

Вместо традиционной презентации в Кембридже, в этот раз процессор был показан онлайн, по очевидным причинам. Так что же нам даст новый чип?

ARM : Это будет интересно

Процессор Cortex A78 будет основан на успешных процессорах прошлого: Cortex A76 и Cortex A77. По сути, нас ожидает масштабирование этих процессоров до 5 нм технологии производства. Чипы Cortex A78 будут поддерживать DynamIQ, который обеспечивает работу в режиме big.LITTLE. Он основан на архитектуре Armv8-A с набором инструкций 8.2, имеет движок Neon SIMD и FPU . Процессор поддерживает кэш L1 объёмом 32 кБ или 64 кБ с коррекцией ошибок и кэш Private L2 объёмом 256/512 кБ. Общий кэш L3 может иметь объём от 512 кБ до 4 МБ. Также процессор поддерживает технологии асинхронных мостов, SCU, PP и Accelerator Coherency Port (ACP).

Прирост производительности Cortex A78

Что касается производительности, то новая архитектура, работающая на 3 ГГц, предложит 20% прирост на ватт энергопотребления, по сравнению с 7 нм Cortex A77, которые работают на 2,6 ГГц. При этом энергоэффективность демонстрирует ещё лучший результат. Так, на частоте 2,1 ГГц Cortex A78 демонстрирует 50% прирост, по отношению к Cortex A77, который работает на частоте 2,3 ГГц.

Ядро Cortex A78

Ожидается, что новая архитектура будет реализована Qualcomm в процессорах Snapdragon в I или II квартале 2021 года. Что касается Samsung, то A78 может появиться и в решениях Exynos.