Аналитики предвидят переход Apple на ARM в следующем году

Аналитик Мин-Чи Куо, специализирующийся на прогнозах о компании Apple и заработавший на ней себе репутацию, считает, что в первой половине следующего года на рынке появится первый компьютер Mac с процессором ARM.

Он считает, что уже в ближайшие 12—18 месяцев мы увидим новый продукт Mac, оснащённый процессором ARM собственной разработки Apple, вместо используемого сейчас процессора Intel.

Apple Mac Mini
Apple Mac Mini

Последние пору лет периодически всплывают слухи о том, что Apple хочет выпускать компьютеры Mac с процессорами ARM собственной разработки, теперь эти слухи получили временной интервал.

По мере роста вспышки короновируса, компания Apple стала вкладывать больше ресурсов в исследования, разработку и производство чипов по 5 нм процессу, которые и будут лежать в основе будущих Mac. Также чипы, изготовленные по 5 нм нормам, появятся в конце года в iPhone и iPad.