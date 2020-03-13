Аналитики предвидят переход Apple на ARM в следующем году

Аналитик Мин-Чи Куо, специализирующийся на прогнозах о компании Apple и заработавший на ней себе репутацию, считает, что в первой половине следующего года на рынке появится первый компьютер Mac с процессором ARM .

Он считает, что уже в ближайшие 12—18 месяцев мы увидим новый продукт Mac, оснащённый процессором ARM собственной разработки Apple, вместо используемого сейчас процессора Intel.

Apple Mac Mini

Последние пору лет периодически всплывают слухи о том, что Apple хочет выпускать компьютеры Mac с процессорами ARM собственной разработки, теперь эти слухи получили временной интервал.

По мере роста вспышки короновируса, компания Apple стала вкладывать больше ресурсов в исследования, разработку и производство чипов по 5 нм процессу, которые и будут лежать в основе будущих Mac. Также чипы, изготовленные по 5 нм нормам, появятся в конце года в iPhone и iPad.