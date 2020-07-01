ARM-компьютеры Mac не будут поддерживать Windows

Сейчас владельцы компьютеров Mac могут установить Windows посредством режима Boot Camp, и получить лучшие возможности обеих платформ.

Однако в будущем, с переходом на процессоры ARM , на компьютерах Mac нельзя будет использовать Windows 10. И виноваты в этом как раз Microsoft.

Apple MacBook

Дело в том, что лицензия софтверного гиганта на ARM -версию Windows предполагает её установку исключительно на новый ПК. Наши коллеги из The Verge поинтересовались, не планирует ли компания изменить правила лицензирования, чтобы пользователи новых Mac могли использовать Windows. Не удивительно, но Microsoft повторила свои правила: «Windows 10 on ARM только для OEM», без внесения изменений в эту политику в обозримом будущем.