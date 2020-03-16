ARM установила новый рекорд поставок

Компания ARM обновила собственный рекорд по суммарному выпуску чипов ARM .

Последняя четверть 2019 года стала третьим рекордным кварталом за два последних года. Компания отметила, что наблюдает спрос на вычислительные средства для встраиваемых устройств, и это демонстрируют 4,2 миллиарда процессоров Cortex-M, разошедшихся по планете.

Партнёры ARM поставили более 160 миллиардов чипов на основе архитектуры ARM , что в сумме за три последних года на 22 миллиарда больше, чем за три предыдущих.