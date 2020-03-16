ARM установила новый рекорд поставок
Компания ARM обновила собственный рекорд по суммарному выпуску чипов ARM.
Последняя четверть 2019 года стала третьим рекордным кварталом за два последних года. Компания отметила, что наблюдает спрос на вычислительные средства для встраиваемых устройств, и это демонстрируют 4,2 миллиарда процессоров Cortex-M, разошедшихся по планете.
Партнёры ARM поставили более 160 миллиардов чипов на основе архитектуры ARM, что в сумме за три последних года на 22 миллиарда больше, чем за три предыдущих.
Рене Хаас, президент группы продуктов интеллектуальной собственности ARM, сообщил: «В этот последний квартал нашими партнёрами установлен рекорд поставок в 6,4 миллиарда ARM-чипов, включая рекордные 4,2 миллиарда процессоров Cortex-M, в дальнейшем укрепляя Cortex-M в качестве безоговорочного выбора для встраиваемых решений и IoT».