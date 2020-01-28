Разработана контактная линза с дополненной реальностью

Стартап Mojo Vision создал рабочий прототип контактной линзы с дополненной реальностью, которая поможет людям с плохим зрением лучше ориентироваться в этом мире.

Разработчик назвал свою технологию Invisible Computing. Питание представленному прототипу подаётся без проводов, однако следующая версия линзы должна получить встроенную батарею. При демонстрации работы устройства было показано, как линза определяет края предметов и улучшает видимость в тёмных комнатах, даёт текстовые описания.

Контактная линза Invisible Computing

Линза построена на микродисплее плотностью 14K пикселей на дюйм. В неё встроена камера и датчик движений.

Над этими линзами начаты клинические испытания, однако руководство компании-разработчика уже тестировало линзы в течение некоторого времени. Стив Синклер, старший вице-президент по продуктам и маркетингу, заявил, что первое применение линзы будет для людей с низким зрением. Она обеспечит выявление краёв предметов в реальном времени и будет отображать яркие линии вокруг объектов. Другие применения включают перевод между разными языками в реальном времени, определение лиц и расшифровку эмоций.

Микродисплей контактной линзы Invisible Computing

Также Mojo Vision планирует внедрить технологию отслеживания позиции глаза при помощи самой контактной линзы, что позволит управлять приложениями, не прибегая к помощи сторонних устройств. Синклер заявил: «Люди не станут говорить, что носят её, поэтому мы хотим, чтобы взаимодействие было мягким, лишь с использованием глаз».

Он также отметил, что работа с такими линзами заметно отличается от того, что люди ощущают со смарт-очками. «Когда вы закрываете ваши глаза, вы по-прежнему видите отображаемый контент».