Apple планирует внедрить Mini-LED со следующего года

Согласно свежим слухам компания Apple имеет планы по выпуску от 4 до 6 mini- LED -продуктов в ближайшие 2-3 года, включая 12,9” хай-энд-планшет iPad Pro и 16” MacBook Pro уже в следующем году.

Дисплеи Mini- LED позволяют обеспечить высокие уровни HDR , при этом исключив недостатки OLED . Аналитик Apple Мин-Чи Куо отметил, что подобная технология обеспечит для iPad и MacBook экраны с 10 000 зонами подсветки, что несравнимо больше 576 зон в Apple Pro Display XDR.

Ноутбук Apple MacBook Pro

Технология Mini- LED обеспечит выпуск более тонких и лёгких продуктов, что делает их идеальным решением для реализации HDR в устройствах iPad и MacBook. Если слухи верны, то Mini- LED iPad Pro будет выпущен в III квартале 2020 года вместе с процессором A14X, а 16” Mini- LED MacBook Pro появится в IV квартале 2020 года. Новые экраны обеспечат устройствам Apple более высокие коэффициенты контрастности, локальное диммирование и более глубокий чёрный цвет. И хотя Mini- LED не обеспечивают попиксельную подсветку, она работает намного точнее обычной прямой светодиодной подсветки.