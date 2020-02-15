Apple патентует изогнутый iMac

Компьютеры iMac за последнее десятилетие получили некоторые изменения в дизайне, однако патент, опубликованный Apple, говорит о значительном изменении конструкции.

Патент был подан в мае 2019 года. Он описывает компьютер всё-в-одном, в котором «дисплейная зона» и «зона ввода» встроены в одну изогнутую поверхность. За экраном располагается блок, содержащий CPU , GPU , блок питания, память и накопители, а также дополнительные порты ввода-вывода.

Концепт изогнутого iMac "всё-в-одном"

Из особенностей предлагается использование складных элементов, которые позволят сложить зону вода и использовать внешние клавиатуры и мыши. Кроме того, возможность складывания клавиатуры облегчит транспортировку и упаковку компьютера.

Безусловно, это лишь амбициозный проект, которому очень далеко до коммерческого продукта. Однако всегда интересно наблюдать за концепциями и идеями дизайнеров Apple, за тем, что они создают за закрытыми дверями.