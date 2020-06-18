Apple MacBook Pro получает AMD Radeon Pro 5600M
Компания AMD объявила, что её новая мобильная графическая плата стала эксклюзивом для Apple MacBook Pro 16.
Новый ускоритель AMD Radeon Pro 5600M разработан для ускорения работы ноутбуков Apple хай-энд класса. Графический процессор разработан по 7 нм технологии по архитектуре AMD RDNA.
Основные особенности этой видеокарты, обозначенные самим производителем, включают:
- 40 вычислительных блоков, которые обеспечивают производительность в 5,3 терафлопса обычной точности при операциях с плавающей запятой.
- 8 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 394 ГБ/с.
- Архитектура AMD RDNA.
Компания AMD считает, что компьютеры Apple MacBook Pro 16 с видеокартами Radeon Pro 5600M помогут в случаях тяжёлых задач, связанных с редактированием видео, корректировкой цветов, разработкой приложений и игр.
Теперь видеокарта AMD Radeon Pro 5600M доступна в качестве опции для ноутбуков MacBook Pro 16 и обойдётся на 800—900 долларов дороже, чем этот же ноутбук в базовой комплектации.