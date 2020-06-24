Apple перейдёт на ARM через два года

О том, что Apple может перейти на процессоры ARM , слухи ходят уже давно. И вот, в ходе WWDC 2020 компания официально сообщила об этом шаге и начале двухлетнего перехода.

Сейчас компания занята непосредственно переходом. Пока не ясно, будет ли первый ARM -компьютер ноутбуком или настольной машиной, однако он будет представлена в текущем году. Исполнительный директор компании Тим Кук отметил, что Apple будет по-прежнему предлагать основанные на Intel версии компьютеров, а через два года все компьютеры будут представлены в обеих версиях, как с процессорами Intel, так и ARM . Также начиная с MacOS 11 Big Sur компания будет поддерживать аппаратное обеспечение обоих типов.

Apple MacBook Pro

Компания уже разработала ARM -версии программного обеспечения Final Cut Pro и Logic Pro. Также она ведёт переговоры с Microsoft и Adobe по выпуску пакетов Office и Creative Cloud. Кроме того, Apple подготовит эмулятор Rosetta 2, который позволит запускать x86-приложения в среде ARM .

В ходе презентации Apple рассказала о тестовых системах на основе процессоров Apple A12Z, которые неплохо работали с Maya и игрой Tomb Raider.